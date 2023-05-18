Музеи Калининграда бесплатно пускают посетителей 18 мая

. Фото: Александр КАТЕРУША

18 мая в честь Международного дня музеев некоторые выставки в Калининграде можно будет посетить бесплатно. Так, гостей приглашают во Фридрихсбургские ворота (ул. Портовая, 39), где рассказывают о становлении российского флота и о Петре Великом.

Также, как сообщает пресс-служба учреждения, 18 мая бесплатно можно будет посетить все три постоянные экспозиции Музея изобразительных искусств: «Калининград-Кенигсберг: мост над временем» (0+, живопись, скульптура, графика, фотографии), «Город Гофмана. Тайны двух миров» (0+, выставка декораций и кукол полнометражного мультфильма «Гофманиада» студии «Союзмультфильм», а также антикварные предметы эпохи Гофмана и работы современных художников), «Элий Белютин. Формула времени» (0+, выставка живописи и графики одного из самых ярких представителей неофициального искусства второй половины XX века).

Информацию по другим выставкам в других учреждениях культуры уточняйте в кассах музеев.