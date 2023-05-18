Житель Озерского района задушил знакомого, а потом сказал, что ничего не помнит

Трагедия случилась в Озерске – в гости к местному жителю пришел знакомый со своей сестрой, мужчины поссорились, и гость задушил 34-летнего хозяина.

Как сообщает пресс-служба регионального СК, в ту ночь нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Мужчина был задержан и допрошен, ему предъявлено обвинение в убийстве. Вину в инкриминируемом преступлении он не признает, ссылаясь на то, что ничего не помнит из-за воздействия алкоголя», - отметили в СУ СК.

Выясняются все обстоятельства преступления.