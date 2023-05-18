В школах Калининградской области в период ЕГЭ за детьми будут следить 860 видеокамер

. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининградской области накануне проведения экзаменов системой видеонаблюдения оборудованы 425 кабинетов и 25 помещений, где разместятся региональные центры обработки информации. Всего установлено 860 видеокамер (в прошлом году было 832).

Как сообщает пресс-служба областного министерства образования, все камеры поддерживают высокое разрешение и передают качественный звук, обеспечивают необходимый угол обзора.

«В кадр попадают участники ЕГЭ, место печати, сканирования и раскладки экзаменационных материалов, при этом персональные данные участников, содержание заполненных бланков регистрации и ответов остаются в тайне», - говорится в сообщении минобра.

Видео транслируется в режиме онлайн на портал видеонаблюдения «Смотри ЕГЭ». Для повышения надежности ведется запись.

- Благодаря системе видеонаблюдения процесс сдачи экзаменов становится более прозрачным и объективным, - считает министр образования Калининградской области Светлана Трусенева.

Установкой системы видеонаблюдения за ходом ЕГЭ в регионе занимаются с 2014 года.

В этом году участниками государственной итоговой аттестации в Калининградской области станут 11 742 девятиклассника и 5249 одиннадцатиклассников.

Основной этап ЕГЭ для 11-х классов пройдет с 26 мая по 20 июня. Госэкзамены для 9-х классов начнутся 24 мая.

С 22 июня по 1 июля будут определены резервные дни для сдачи экзаменов по тем предметам, которые школьники не смогли сдать в силу каких-то уважительных причин.