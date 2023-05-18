Калининградский «Локомотив» покидает бразильская волейболистка Лоренне Тейшейра

Лоренне Тейшейра. Фото: С сайта волейбольного клуба "Локомотив".

Бразильянка Лоренне Тейшейра покидает калининградский «Локомотив». Информация об этом размещена в соцсетях областного волейбольного клуба. Причина ухода игрока не называется.

«Мы благодарим Лори за игру, за самоотдачу и характер! Она внесла весомый вклад в успехи нашей команды! Еще раз - спасибо! И желаем успехов в дальнейшей карьере», - говорится в сообщении.

27-летняя спортсменка выступала за «Локо» с лета 2022 года. Статистика Лоренне в этом сезоне: 336 очков, 19 эйсов, 27 блоков.

Лори – чемпионка Бразилии – 2015, обладательница Кубка Бразилии - 2015, 2016, 2018, серебряный призер чемпионата мира – 2022, двукратная чемпионка Южной Америки - 2019, 2021, серебряный призер Лиги наций - 2019, 2021, 2022.