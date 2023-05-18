Жительницу Светлогорска взяли на стажировку в магазин, а она его обокрала

В Светлогорске из магазинчика на улице Пионерской похитили денежные средства, табачные изделия и пиво на 5 600 рублей. Найти воришек помогли записи с камер наблюдения.

Полиция выяснила, что к краже причастна ранее судимая 28-летняя местная жительница.

«Женщина проходила стажировку на должность продавца, поэтому у нее имелся ключ от входной двери. Ее соучастником оказался неоднократно судимый 38-летний горожанин», - сообщает пресс-служба регионального УМВД.

За кражу воришкам грозит до 5 лет лишения свободы.