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НовостиПроисшествия18 мая 2023 10:34

Жительницу Светлогорска взяли на стажировку в магазин, а она его обокрала

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Светлогорске из магазинчика на улице Пионерской похитили денежные средства, табачные изделия и пиво на 5 600 рублей. Найти воришек помогли записи с камер наблюдения.

Полиция выяснила, что к краже причастна ранее судимая 28-летняя местная жительница.

«Женщина проходила стажировку на должность продавца, поэтому у нее имелся ключ от входной двери. Ее соучастником оказался неоднократно судимый 38-летний горожанин», - сообщает пресс-служба регионального УМВД.

За кражу воришкам грозит до 5 лет лишения свободы.