В полиции сообщили подробности ДТП, в котором автобус сбил 84-летнего пенсионера

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининграде 84-летний мужчина не успел перейти улицу Черняховского по «зебре» и был сбит автобусом. В полиции сообщили подробности ДТП, случившегося 15 мая.

Как рассказали в пресс-службы регионального УМВД, автобус «МАЗ» под управлением 61-летнего водителя ехал на зеленый сигнал светофора, но допустил наезд на 84-летнего пешехода, который завершал переход проезжей части дороги.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения.

В полиции напомнили, что по правилам на регулируемых пешеходных переходах при включении разрешающего сигнала светофора водитель должен дать возможность пешеходам закончить пересечение проезжей части.