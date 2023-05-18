Для участия в благотворительном забеге 31 мая с калининградцев попросят справку о здоровье

В Калининграде готовятся провести благотворительный «Забег в лето» в поддержку строительства и оснащения первого в регионе детского хосписа, который появится на ул. Дм. Донского. Ночной забег состоится 31 мая в 23.30 у Кафедрального собора на острове Канта.

Дистанции две: 5,5 км и 1,4 км. При этом для допуска на дистанцию 5,5 км участникам потребуется медицинская справка, получить ее можно в своей поликлинике.

Спортсмены без справки смогут принять участие только в пешей дистанции: 1.4 км, для ее прохождения документы не потребуются.

- Мы бежим с фонариками. Берите любые: налобные, ручные, фонари на телефоне тоже подойдут, - рассказали организаторы. - Атмосферность традиционно будем создавать не только фонариками, но и временем забега: мы стартуем в весне (31 мая в 23:30), а прибегаем в лето - самое свободное, яркое, незабываемое время года.

Благотворительный взнос составит 550 рублей, регистрация обязательна.