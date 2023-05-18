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НовостиОбщество18 мая 2023 11:40

В Калининградской области за неделю браконьеров оштрафовали на 222 тысяч рублей

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининградской области в период с 11 по 18 мая специалисты Западно-Балтийского территориального управления Росрыболовства провели 45 рейдов. Было зафиксировано 95 административных правонарушений любительского рыболовства.

Как сообщает пресс-служба ведомства, общая сумма штрафов составила 222 500 рублей. Было арестовано 41 сеть, 5 транспортных средств, 335 кг рыбы.

Отметим, на территории Калининградской области с 20 апреля по 20 июня проводится двухмесячник по охране весенне-нерестующих видов рыб.