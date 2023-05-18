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НовостиОбщество18 мая 2023 11:50

В Калининграде начали прием заявлений на бесплатные путешествия для школьников на 27-28 мая

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

На портале Госуслуг открыта подача заявлений на бесплатные туристические поездки для учащихся 5-9 классов на 27-28 мая по Калининградской области.

Как сообщает пресс-служба областного министерства по культуре и туризму, уже в следующие выходные для путешествий школьников будут доступны 6 туристических программ. Зарегистрировать ребенка на эти поездки можно уже сейчас.

В зависимости от выбранного тура, школьники смогут посетить Куршскую косу и вместе с орнитологом узнать тонкости процесса кольцевания птиц, прогуляться в Зеленоградске, подняться на башню старинного маяка в Полесском районе, узнать историю рыцарства на востоке области, увидеть всю мощь военных и гражданских кораблей в Балтийске, совершить квест на Балтийской косе и другое.

Подача заявлений на следующие даты поездок будет открываться примерно за 1-2 недели до начала поездки.

Подробно о турах и ответы на вопросы - здесь.