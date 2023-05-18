В Калининграде начали снос Дома Советов

. Фото: Корпорация развития Калининградской области

В Калининграде начались демонтажные работы у Дома Советов и внутри здания. Об этом сообщил руководитель Корпорации развития Калининградской области Андрей Толмачев.

«Итак, первые работы на Доме советов: демонтаж наружной лестницы, демонтаж стяжки, коммуникаций. Подготовка оснований для установки кранов», - написал в соцсетях Андрей Толмачев.

Он отметил, что Дом Советов теперь – строительная площадка.

«А значит опасно для жизни во время проведения строительных работ. Прошу всех желающих попасть незаконно или законно на объект отказаться от своих намерений. Как говорится: не влезай, а то убьет», - предостерег глава Корпорации.