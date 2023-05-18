В Балтийске провели парад в честь основания Балтийского флота, вечером – концерт

. Фото: пресс-служба Балтфлота

В Балтийске 18 мая проходят торжественные мероприятия, посвященные 320-ой годовщине со дня основания Балтийского флота. Сегодня на боевых кораблях были подняты Андреевские флаги, а на площади Балтийской славы прошел праздничный митинг.

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, по площади торжественным маршем прошли военнослужащие соединений морской пехоты, надводных кораблей и кораблей охраны водного района, ракетных катеров и кораблей, соединения десантных кораблей, а также офицерский состав Балтийской военно-морской базы.

В течение дня для гостей праздника работает выставка образцов вооружения и военной техники.

Организаторы сообщают, что с 16.00 до 18.00 пройдет концерт с участием творческих коллективов Балтийска и артистов Ансамбля песни и пляски флота.

Вечером, с 18.00 на площади с концертной программой выступит ансамбль «Черные береты».