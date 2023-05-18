В аэропорту «Храброво» рассказали о росте пассажиропотока

. Фото: пресс-служба аэропорта "Храброво".

С начала года пассажиропоток аэропорта «Храброво» составил 980 128 человек, превысив прошлогодние показатели на 17,5%. Как сообщает пресс-служба «Храброво», внутренними линиями перевезли 962 344 человека. Международными – 17 784 пассажира, что больше на 41,6% чем в прошлом году.

Отмечается, что только за апрель пассажиропоток аэропорта составил 294 831 человек, превысив на 37,8% показатели апреля прошлого года. При этом рост на международных рейсах составил по сравнению с апрелем 2022 года 381%.

«В апреле прошлого года многие рейсы были отменены. Только начали возобновляться отмененные ранее международные рейсы», - пояснили в «Храброво».