В Гурьевске задержали мужчин за серию краж на дачных участках

В Гурьевске сотрудники уголовного розыска задержали двоих мужчин – 28 и 23 лет – они подозреваются в серии дачных краж.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, известно минимум о двух эпизодах.

В первом случае злоумышленники, повредив сетку-рабицу, проникли на территорию стройки на улице Петергофской и похитили инструменты на 16 тысяч рублей.

Во втором случае кража была совершена с территории дачного участка, расположенного в одном из СНТ Гурьевска – добычей стали три пластиковых контейнера объемом 1000 литров.

Возбуждены уголовные дела.