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НовостиОбщество18 мая 2023 13:51

Родные калининградца, погибшего в ДТП на Приморском кольце, отсудили у виновника аварии больше 2.3 млн рублей

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Дочь и бывшая супруга погибшего в ДТП, произошедшем на Приморском кольце в Зеленоградском районе, отсудили у виновника аварии больше 2.3 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба областного суда, водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в автобус, который стоял на обочине. Шофер в этот момент находился между автобусом и металлическим ограждением и от полученных травм скончался на месте.

Водитель был признан виновным.

Московский районный суд взыскал с него в пользу каждого истца по 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда, в счет возмещения ущерба – 303 869 рублей.