Калининградка через прокуратуру добилась получения детского питания для 3-летней дочери

Жительница Гурьевского района обратилась к прокурору области Александру Авдееву – ее трехлетнюю дочь не обеспечивают жизненно необходимым детским питанием. По итогам проверки прокуратурой Калининградской области в суд направлено исковое заявление к региональному министерству здравоохранения об обеспечении ребенка-инвалида лечебным питанием за счет средств бюджета. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Также в рамках личного приема к прокурору обращался житель Калининграда, страдающий сахарным диабетом. Он рассказал о том, что его не обеспечивают медицинскими изделиями.

«После вмешательства прокуратуры ему предоставлены тест-полоски и иглы в необходимом количестве», - отметили в пресс-службе ведомства.