Директора калининградского пансионата, в котором погибла пенсионерка, посадили под домашний арест

. Фото: предоставлено СУ СКР по Калининградской области

В Калининграде обвинение предъявлено директору пансионата на ул. Емельянова, в котором погибла пенсионерка и пострадали еще три женщины.

Как сообщает пресс-служба регионального следственного комитета, вину мужчина не признал. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста до 15 июля.

По версии следствия, директор осуществлял общее руководство пансионатом и обязан был обеспечить надлежащее качество и безопасность оказываемых постояльцам услуг.

В доме престарелых эксплуатировался с ведома обвиняемого самодельный грузовой лифт, на котором возили постояльцев. В итоге 13 мая лифт упал, когда в нем ехали три пенсионерки и соцработник. Все они получили травмы. Позже 84-летняя клиентка пансионата скончалась в больнице от полученных травм.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручал представить доклад о ходе расследования уголовного дела.

Расследование продолжается.