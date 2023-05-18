В Калининграде и поселках Гурьевского округа ввели карантин по птичьему гриппу

В Калининграде и в поселках Гурьевского округа ввели карантин по птичьему гриппу. Указ губернатора Калининградской области об этом опубликован на официальном портале правовой информации.

Ограничения введены до 1 августа на территории радиусом 300 метров от озера Пеньковое у Южного обхода, где ранее нашли зараженных мертвых чаек. Вирус гриппа птиц у них был подтвержден лабораторно.

В карантинной зоне находится часть территории Калининграда, территории Гурьевского округа (за исключением территории «Балтптицепрома» и «Птицеводческого комплекса «Продукты Питания»), поселки Шоссейное, Ласкино, Поддубное, Дорожное, Ново-Дорожное, Малое Лесное, Лесное, Новое Лесное, Дружное, Лужки.

Кроме того, под карантин попали территории СНТ: «Ветерок-2», «Мирное», «Нива», «Нива-1», «Вишенка», «Вишенка-2», «Солнечное», «Лужки», «Дружба-1».