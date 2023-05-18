Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За сутки в Калининградской области было выявлено 34 случая коронавируса. новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 12 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 11 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Балтийский городской округ – 1,

Пионерский городской округ – 1,

Гвардейский городской округ - 1,

Полесский городской округ – 1,

Гурьевский городской округ - 6,

Правдинский городской округ – 1,

Гусевский городской округ – 3,

Светловский городской округ – 2,

Славский городской округ – 2,

Советский городской округ - 3,

Черняховский городской округ – 2.