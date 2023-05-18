В Зеленоградске для семей с детьми-инвалидами организовали отдых и оздоровление

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Зеленоградске на базе центра содействия семейному устройству детей «Наш дом» организован бесплатный отдых и лечение для семей с детьми-инвалидами. Об этом сообщает региональное министерство социальной политики.

Все в центре пройдут три круглосуточные оздоровительные смены, продолжительность каждой – семь дней.

С семьями индивидуально работают медики, психологи, социальные педагоги, проводятся физкультурно-оздоровительные занятия в спортивном зале, бассейне и на свежем воздухе, творческие мастер-классы, тренинги, экскурсии, киносеансы.

В этом году в программе участвует 21 семья, большинство из них состоит в общественной организации «Под одним солнцем».

По данным пресс-службы правительства, отдых организован в отдельно стоящем корпусе центра «Наш дом», но семьи имеют возможность общения с другими получателями услуг учреждения – детьми-сиротами и ребятами, оставшимися без попечения родителей. Это позволяет интегрировать ребенка с особенностями в развитии в общество и обеспечить успешную социализацию.