Прокуратура заставила энергетиков провести электричество в дом жителя Полесска

В Полесском районе после вмешательства прокуратуры было проведено электроснабжение к жилому дому местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Энергоснабжающая организация не исполнила обязательства по технологическому присоединению к электрическим сетям жилого дома в поселке Ломоносовка.

Прокурор района внес представление директору организации. После этого был заключен договор на разработку документации, выполнение изыскательских и строительно-монтажных работ с поставкой оборудования на объект.

В настоящее время для заявителя построена линия электропередач и проведено энергоснабжение к дому, отметили в пресс-службе областной прокуратуры.