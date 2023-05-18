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НовостиОбщество18 мая 2023 17:09

Прокуратура заставила энергетиков провести электричество в дом жителя Полесска

Для заявителя была построена линия электропередач
Виктор Сергеев

В Полесском районе после вмешательства прокуратуры было проведено электроснабжение к жилому дому местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Энергоснабжающая организация не исполнила обязательства по технологическому присоединению к электрическим сетям жилого дома в поселке Ломоносовка.

Прокурор района внес представление директору организации. После этого был заключен договор на разработку документации, выполнение изыскательских и строительно-монтажных работ с поставкой оборудования на объект.

В настоящее время для заявителя построена линия электропередач и проведено энергоснабжение к дому, отметили в пресс-службе областной прокуратуры.