Россельхознадзор потребовал ликвидировать незаконные свалки из-за птичьего гриппа

Региональное управление Россельхознадзора потребовало ликвидировать незаконные свалки мусора из-за угрозы птичьего гриппа. Об этом сообщает пресс- ведомства.

По данным управления, свалки становятся местом постоянного обитания или остановок на пути миграции большого числа чаек, распространяющих высокопатогенный грипп птиц.

В 2023 году в Калининградской области было выявлено 12 свалок на землях сельскохозяйственного назначения. Из них ликвидировано 7.

«Администрациям районов, где выявлены свалки направлены письма, также информация направлена губернатору об усилении органами местного управления работ по ликвидации свалок», - добавили в пресс-службе Россельхознадзора.