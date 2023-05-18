В Калининграде объявили в розыск пропавшего 14-летнего подростка

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Отдел полиции Московского района Калининграда объявил в розыск 14-летнего Анатолия Фищука. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, накануне школьник ушел из дома по ул. Волочаевской в магазин, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 14-15 лет, рост 170 см, волосы темно-русые, глаза карие.

Был одет: черно-белая куртка, черно-белая кофта с двумя белыми буквами на груди, черные штаны, черные кроссовки, черный с серыми надписями рюкзак.

Если вам что-либо известно о местонахождении Анатолия, просьба сообщить об этом по телефонам ОМВД России по Московскому району Калининграда 552-402, 552-403 или 02.