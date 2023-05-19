Горящий супермаркет «Виктория» у Южного вокзала в ночи тушили 50 пожарных

. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

В Калининграде в ночь на пятницу, 19 мая, случился пожар в супермаркете «Виктория» у Южного вокзала. Вызов на «112» поступил в 22.26. На место были оперативно направлены силы и средства по повышенному рангу выезда.

Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, около 50 пожарных были задействованы в тушении пожара в здании супермаркета.

«Разведка показала, что на третьем этаже горит обшивка стен на площади 70 квадратных метров. Огонь вышел на кровлю. В 23.30 пожарным удалось локализовать пламя, и спустя 15 минут - ликвидировать открытое горение», - говорится в сообщении МЧС.

Из горящего здания были эвакуированы 12 сотрудников и три посетителя.

В 00.19 пожар полностью ликвидировали. Обошлось без пострадавших.