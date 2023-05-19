Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Калининграде в мае

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Средняя предлагаемая заработная плата в Калининградской области составляет 40 200 руб. При этом 7 процентов вакансий предлагают, как минимум в три раза больше – от 130 000 руб. Об этом говорится в исследовании hh.ru.

Лидером в рейтинге самых дорогих вакансий мая стало предложение для ведущего Python-developer в крупной IT-компании, которая занимается разработкой программного обеспечения, зарплата - от 240 000 до 300 000 руб. до вычета налогов.

На втором месте – вакансия врача-косметолога в клинику пластической хирургии и косметологии. Среди требований – опыт работы не менее трех лет в профессии; высшее медицинское образование (наличие диплома и действующего сертификата). Предлагаемая зарплата - от 200 000 до 300 000 руб. до вычета налогов.

Третье место среди самых «дорогих» вакансий занимает предложение для судового боцмана с зарплатой от 200 000 до 300 000 руб. на руки.