Пожаром в ТЦ «Виктория» в Калининграде заинтересовалась прокуратура

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Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области
Прокуратура региона взяла на контроль установление обстоятельств пожара в торговом центре в Калининграде.
Напомним, в ночь на 19 мая пожарные ликвидировали пожар в торговой здании на площади Калинина у Южного вокзала. Возгорание произошло в 22.26, горела обшивка стен и кровля. Около 50 сотрудников МЧС работали на месте ЧП.
Из горящего здания были эвакуированы 12 сотрудников и три посетителя.
В 00.19 пожар полностью ликвидировали.
По предварительной информации, площадь пожара составила 70 кв. м.
«На месте происшествия координацию деятельности специальных служб и правоохранительных органов осуществлял прокурор Московского района Калининграда Александр Майсеенко», - отметили в прокуратуре.
Назначена пожарно-техническая экспертиза.