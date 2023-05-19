Пожаром в ТЦ «Виктория» в Калининграде заинтересовалась прокуратура

. Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области

Прокуратура региона взяла на контроль установление обстоятельств пожара в торговом центре в Калининграде.

Напомним, в ночь на 19 мая пожарные ликвидировали пожар в торговой здании на площади Калинина у Южного вокзала. Возгорание произошло в 22.26, горела обшивка стен и кровля. Около 50 сотрудников МЧС работали на месте ЧП.

Из горящего здания были эвакуированы 12 сотрудников и три посетителя.

В 00.19 пожар полностью ликвидировали.

По предварительной информации, площадь пожара составила 70 кв. м.

«На месте происшествия координацию деятельности специальных служб и правоохранительных органов осуществлял прокурор Московского района Калининграда Александр Майсеенко», - отметили в прокуратуре.

Назначена пожарно-техническая экспертиза.