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НовостиПроисшествия19 мая 2023 7:58

В Гусеве ограбили уснувшего посетителя бара

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Житель Гусева отдыхал в баре на улице Толстого и лишился денег и мобильного телефона.

Как сообщает пресс-службе регионального УМВД, в ночное время мужчина находился в помещении питейного заведения и после употребления спиртного уснул. А другой посетитель воспользовался этим и похитил телефон и деньги из поясной сумки.

Действия злоумышленника попали на записи камер наблюдения. Был задержан неоднократно судимый 32-летний местный житель. Мобильный телефон был у него изъят.

Возбуждено уголовное дело.