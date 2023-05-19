В Гусеве ограбили уснувшего посетителя бара

Житель Гусева отдыхал в баре на улице Толстого и лишился денег и мобильного телефона.

Как сообщает пресс-службе регионального УМВД, в ночное время мужчина находился в помещении питейного заведения и после употребления спиртного уснул. А другой посетитель воспользовался этим и похитил телефон и деньги из поясной сумки.

Действия злоумышленника попали на записи камер наблюдения. Был задержан неоднократно судимый 32-летний местный житель. Мобильный телефон был у него изъят.

Возбуждено уголовное дело.