Какие улицы останутся без света и воды в Калининграде 19 мая

В Калининграде в пятницу. 19 мая, запланирован ряд отключений электроэнергии. Так, по данным пресс-службы мэрии, «Городские электрические сети» сегодня проводят работы по модернизации оборудования.

Поэтому до 13:00 электроэнергии не будет по адресам:

пр-кт Московский 12,19, 21-23, 21А, 25-27,

29-33, 35-37, 39,159А

ул. Коперника, 6, 8-10,

ул. Больничная, 21-25, 24,24А, 40, 42, 44, 46А,

ул. Салтыкова – Щедрина, 2,

ул. Больничная, 45,

ул. Коперника, 21,

ул. Белгородская, 8-18, 20-22Б, 24-30,

ул. Аллея смелых, 31, 41-45, 45А, 56-66, 68, 70,72 , 72а,

ул. Мукомольная, 1-27, 2-8, 10-12, 29-57,

ул. Черниговская, 2-4.

До 18:00 отключение электроэнергии проведут у потребителей:

пер. Чернышевского, 2-14,

ул. Банковская, 1-1а, 2-4, 17-23,

ул. Коммунальная, 45-117, 50-68,

ул. В. Котика, 20, 21-23,

ул. Кропоткина, 3,

наб. Правая, 25,

мкр. Прегольский.

С13:30 до 18:00 электроэнергии не будет в домах:

ул. Подп. Емельянова, 47,49А ,49-51, 53, 207-209, 215,223, 225, 226, 230, 233, 233А, 233Б, 249,251,

ул. Станиславского, 1, 2, 4,5, 6,7, 9, 10, 10А ,11, 12,13-15, 14, 16,17, 18, 20,19, 21-23, 24,22, 26, 25-27, 24,28, 29-31, 32А, 33, 35, 37, 39, 39А, 39Б, 39В,41,

ул. Андреевская, 1, 2,4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,26, 28, 30, 32,

пр-д Андреевский 1-й, 1, 1А, 2,4А, 6А, 7, 8А, 9, 10,10А, 11, 12, 13, 14, 16,18, 17, 19,

ул. Георгиевская, 1, 3, 3в,5, 5а ,7,9.

«Водоканал» сегодня проводит работы на сетях, которые потребуют отключения водоснабжения. До 13:00 без воды будут жильцы домов на Московском проспекте, 19,21-23,25-27, бульваре Л. Шевцовой, 9-11.

До 15:00 отключено холодное водоснабжение на пр-кте Калинина, 2, 3-5, 9, 7-27, 19, 29-33, 35-39, 41-45, пер. Калинина, 2, 5-7, 4-10.

«Калининградетплосеть» проводит плановые ремонты на тепловых сетях. В ближайшие две недели – до 31 мая без горячей воды будут потребители на ул. И. Земнухова, 8-10, ул. Дзержинского, 205а.

Тепловой источник, который обеспечивает отопление, и горячее водоснабжение по этим адресам остановлен на профилактику и плановый ремонт в рамках подготовки к новому отопительному сезону.