В мэрии рассказали про летние трудовые лагеря для детей в Калининграде

Лагеря труда и отдыха этим летом будут организованы в нескольких школах Калининграда. Это нововведение, прежде таких активностей для учеников не было.

Как рассказал на оперативном совещании в администрации в пятницу, 19 мая, заместитель главы администрации города Алексей Силанов, лагеря труда и отдыха будут открыты в школах №№ 6, 15, 22, 47.

По его словам, работать дети будут непосредственно в школах, на их территориях.

- Пока это связано все с благоустройством и ремонтом образовательных учреждений. Эти школы выиграли грант министерства образования Калининградской области на реализацию этих проектов, - сказал Алексей Силанов.

Всего такого рода деятельностью будет охвачено 85 человек.