В Калининграде ожидается снижение напора воды почти на 200 улицах

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Калининграде с 00:00 вторника, 23 мая по 12:00 субботы, 27 мая ожидается понижение давления в домах Центрального и части Ленинградского районов. Как сообщает «Водоканал», воды в домах, где нет водоповысительных установок, вообще не будет выше третьего этажа в утренние и вечерние часы.

В указанный период будут чистить резервуары на водопроводной станции.

В зону пониженного давления холодного водоснабжения попадут потребители следующих улиц:

– Большая Окружная 1-я, Большая Окружная 2-я, Большая Окружная 3-я, Большая Окружная 4-я;

– Авторемонтная, Азовская, Александра Невского, Алябьева, Анны Ахматовой;

– Балтийская, Банковская, Барклая де Толли, Бассейная, Белинского, Беломорская, Белорусская, Бердянская, Билибина, Богатырская, Бориса Пастернака, Брамса, Броненосная, пер. Броненосный, Брусничная, Вилория Бусловского;

– Валдайская, Ватутина, Владимира Высоцкого, Велижская, Владимирская, Федора Воейкова, Войнич, Максимилиана Волошина, Волховская;

– Гайдара, Виктора Гакуна, Генделя, Генерал-лейтенанта Захарова, Генерала Раевского, Генерала Челнокова, Георгиновая, Герцена, Глазунова, Глинки, Гоголя, Гончарова, Горького, Госпитальная, Грекова;

– Демьяна Бедного, Давыдова, Димитрова, Володи Дубинина, Дунайская, Добролюбова, Дорожная;

– Елизаветинская, Енисейская;

– Желябова, пер. Желябова, Живописная, Жуковского;

– Загородная, Задонского, Закавказская, Зеленая, Златоустовская, аллея Знаний, Знойная, Зоологическая, Михаила Зощенко;

– Ивана Франко;

– Калужская, Каменная, Карла Маркса, Каштановая аллея, Кирова, Колесная, Колхозная, Кольцова, Коммунальная, Комсомольская, Вали Котика, Космонавта Пацаева, Клары Цеткин, Красная, Красносельская, Краснохолмская, Кронштадтская, Кропоткина, Курганская, Кутузова;

– Ладожская, Лазовая, Лени Голикова, Лейтенанта Князева, Ленинградская, Леонова, Лермонтова, Лесная, Лесопарковая, бульвар Франца Лефорта, Лейтенанта Катина, Ломоносова, Лейтенанта Яналова, Лозовая, Луговая, Лучистая;

– Юрия Маточкина, Михаила Булгакова, Марины Цветаевой, Маршала Борзова, Маршала Жукова, Маяковского, Менделеева, Минометная, проспект Мира, Мирная, Молдавская, Молодежная, Молочинского, Монетная, Музыкальная, Мусоргского;

– Нарвская, Нахимова, Невельская, Некрасова, Неманская, Никитина, Носова;

– Озерная, Озерова, Окуловская, Олимпийская, Осетинская, Осипенко, Островского, Офицерская;

– Петра Панина, Павших в Афганистане, Палубная, Парковая аллея, Первомайская, Платова, Полецкого, Полковника Евремова, Поселковая, Поселковая, Псковская, Пугачева, Пулеметная;

– Радистов, Рассветная, пер. Рассветный, Репина, пер. Розовый, Ростовская;

– Саперная, Саратовская, Светлая, Михаила Светлова, Северная, Серж. Мишина, Старшего лейтенанта Сибирякова, Советский пр-кт, Согласия, Спортивная, Ставропольская, Старорусская, Степана Разина, Столярная, Стрелковая, И. Сусанина;

– Талалихина, Ташкентская, Тельмана, Тенистая аллея, Тимирязева, Тихоненко, Третьяковская, Тургенева;

– Украинская, Ушакова;

– Виллима Фермора, Фридриха Энгельса;

– Цирковая;

– Чапаева, Чайковского, Чекистов, Червонная, Черноморская, Чернышевского, Черняховского, Чехова, Чкалова;

– Шиллера;

– Щорса, пер. Щорса;

– Янтарная и прилегающие.