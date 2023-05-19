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В Калининграде на озерах с 25 мая начнут работать спасательные посты. Об этом рассказал руководитель Управления по делам ГО и ЧС Калининграда Яков Филатов.

На пляжах установят спасательные модули, информационные знаки, туалеты, кабинки для переодевания и т.п.

- С 25 мая планируется развернуть 7 спасательных постов, в том числе 3 на Голубых озерах, и по одному посту на озере Шенфлиз, Пелавском, Карповском и в районе СНТ «Мечта». На Голубых озерах будет функционировать адаптивный пляж для людей с ограниченными возможностями здоровья. На шести постах будут оборудованы места для купания детей, – сказал директор Управления.

По его словам, спасательные посты будут работать ежедневно с 9 до 21 часа.

В оставшееся до начала купального сезона время запланировано набрать и обучить спасателей.

Купальный сезон в Калининграде начнется 1 июня. Летом 2023 года купание и отдых будут разрешены на Голубых озерах, на озере Шенфлиз, Пелавском, Карповском и в районе СНТ «Мечта». Там везде оборудованы пляжные зоны и выставлены спасательные посты. Территории обработаны от клещей и крыс.

На всех остальных городских водоемах купание запрещено.