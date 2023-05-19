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НовостиОбщество19 мая 2023 10:00

Елена Дятлова пообещала вернуть брусчатку на улицу Красную после ее ремонта

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Глава администрации Калининграда пообещала, что брусчатку, которую снимут во время ремонта на улице Красной, вернут на место.

- По поводу брусчатки просто призываю не беспокоиться жителей города, - сказала Елена Дятлова в пятницу, 19 мая, после оперативного совещания в мэрии. По ее словам, работы на Красной планируют завершить к концу года.

- Брусчатка лежит не на всем протяжении улицы Красной. А только от проспекта Мира до Яналова. Она там же и будет восстановлена. Сейчас брусчатку снимают и увозят. Потому что в границах улично-дорожной сети ее складировать невозможно, нет места. Ее нужно снять, делается основание дороги. В «тело» дороги укладываем коммуникации, если необходимо, делаем новый «пирог». Брусчатка на Красную будет возвращена, - сказала сити-менеджер.