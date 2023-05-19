Елена Дятлова пообещала вернуть брусчатку на улицу Красную после ее ремонта

Глава администрации Калининграда пообещала, что брусчатку, которую снимут во время ремонта на улице Красной, вернут на место.

- По поводу брусчатки просто призываю не беспокоиться жителей города, - сказала Елена Дятлова в пятницу, 19 мая, после оперативного совещания в мэрии. По ее словам, работы на Красной планируют завершить к концу года.

- Брусчатка лежит не на всем протяжении улицы Красной. А только от проспекта Мира до Яналова. Она там же и будет восстановлена. Сейчас брусчатку снимают и увозят. Потому что в границах улично-дорожной сети ее складировать невозможно, нет места. Ее нужно снять, делается основание дороги. В «тело» дороги укладываем коммуникации, если необходимо, делаем новый «пирог». Брусчатка на Красную будет возвращена, - сказала сити-менеджер.