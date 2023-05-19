Елена Дятлова: В Калининграде тротуар перестал быть безопасным местом, где можно отпустить ребенка

. Фото: Александр КАТЕРУША

Единственный способ не создавать конфликт на тротуаре – разделить его для велосипедов и пешеходов. Об этом сказала в пятницу, 19 мая, глава администрации Елена Дятлова. Она отметила, что в Калининграде тротуар перестал быть безопасным местом.

- Жизненным пространством с велосипедистами и самокатчиками сегодня не готовы делиться ни автомобилисты, ни пешеходы. Все равно велосипеды ездят про тротуарам. Тротуар перестал быть безопасным местом, где можно отпустить своего ребенка. Нужно держать за руку и смотреть по сторонам, чтобы он, не дай бог, не попал под колеса движущегося транспортного средства, - говорит Елена Дятлова.

Решить проблему, по мнению главы, можно, отводя отдельные места для велосипедистов/самокатчиков и для пешеходов.

- По-другому невозможно. И одним, и другим соблюдать правила. Пешеходам идти по выделенному участку тротуара. А велосипедистам – ехать по отведенной велодорожке, - сказала Елена Дятлова.

При этом она отметила, что при реконструкции улиц и дорог в городе велосипедные дорожки строятся отдельно.

Такие дорожки появляются в Балтрайоне, на Катина, улице Красной, Карташева и т. д.