Елена Дятлова рассказала, почему блошиного рынка не будет на ул. Баранова и на ул. Пролетарской

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде на улицах Баранова и Пролетарской не будет блошиного рынка. Власти этого не хотят. Такую точку зрения озвучила в пятницу, 19 мая, глава администрации города Елена Дятлова.

- На улице Пролетарской на разрушенных трамвайных путях ставятся картонные коробки, там стоят машины на незаасфальтированной, грунтовой, разъезженной территории. Люди так торгуют. Вам это нравится? – обратилась к журналистам Елена Дятлова.

На предложение создать условия для торговцев глава администрации ответила, что они создаются.

- Есть торговый комплекс «Миллион друзей» (у Центрального рынка. - Ред.), есть большие площади на улице Юрия Гагарина, где была раньше пивоварня. Нужно ли находить другие места? Конечно, нужно. Нужно ли это оставлять в Каштановом парке? Наверное, ответ жителей этого микрорайона и жителей, которые приезжают с детьми на Верхнее озеро: «Нет!» Ну не может это дальше существовать в том виде, в котором оно есть. Это неправильно, - пояснила глава администрации.

Напомним, сейчас торговцев на Баранова активно и регулярно штрафуют, как бы показывая, что приходить туда больше не стоит. А парк ждет благоустройство.

При этом Елена Дятлова высказалась и против возвращения блошиного рынка на улицу Профессора Баранова.

- Улица Профессора Баранова – красивая пешеходная улица. В том виде, в котором блошиный рынок есть сейчас, невозможно его туда переместить, - сказала она.