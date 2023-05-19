В Калининграде полиция разыскивает 11-летнего мальчика

В Калининграде пропал ребенок. 11-летний Роман Толтов в четверг, 18 мая, ушел из дома на улице Суздальской в неизвестном направлении. До сих пор его местонахождение неизвестно.

Об этом сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Запад».

Приметы мальчика: рост 150 см, темно-русые волосы, голубые глаза.

Был одет: светло-серые джинсы, темно-синяя кофта с серыми рукавами, белые кожаные кеды.

Если вам что-либо известно о местонахождении ребенка, сообщите об этом по телефонам горячей линии: 8(4012) 508-038, 8(4012) 520-444 или 02.