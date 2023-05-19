Очевидцы: В Калининграде горит отель Marton Palace

. Фото: Михаил ЯНОВСКИЙ

В Калининграде днем в пятницу, 19 мая, загорелся отель Marton Palace, расположенный в переулке Большевистском, 3.

Об этом «Комсомолке» сообщили очевидцы.

- Идет густой черный дым. А вокруг много зевак, - рассказали очевидцы.

На месте работают пожарные.

По предварительной информации, эвакуировали не только работников и постояльцев отеля, но и расположенный неподалеку детский сад.

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, сигнал о возгорании поступил около 13.39.

«По предварительным данным, площадь возгорания составила 100 кв. м. Эвакуированы 80 человек.

В настоящее время территория гостиницы оцеплена», - отметили в полиции.