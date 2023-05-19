Стало известно, куда эвакуировали детей из садика возле горящего отеля в Калининграде

. Фото: Михаил ЯНОВСКИЙ

В Калининграде несколько пожарных расчетов продолжают тушить загоревшийся отель Marton Palace, расположенный в переулке Большевистском, 3.

Как стало известно «Комсомолке», детей из садика № 40 эвакуировали.

- Всех малышей отвели в садик № 113. Дети распределены по группам. Пострадавших нет, - сообщил источник «Комсомолке».

. Фото: Михаил ЯНОВСКИЙ

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, сигнал о возгорании поступил около 13.39.

«По предварительным данным, площадь возгорания составила 100 кв. м. Эвакуированы 80 человек.

В настоящее время территория гостиницы оцеплена», - отметили в полиции.

Между тем на месте происшествия работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует прокурор Московского района Калининграда.

Установление всех обстоятельств пожара находится на контроле прокуратуры Калининградской области