В Калининграде старший инспектор ДПС обвиняется в превышении полномочий

Следственным отделом по Московскому району Калининграда возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Обвиняемый – инспектор ДПС.

В пресс-службе УМВД сообщили, что еще в сентябре 2022 года он на пересечении Аллеи Смелых и ул. Черниговской в Калининграде выявил факт выезда на полосу встречного движения водителем авто (ответственность за это вплоть до лишения права управлять транспортным средством на срок до полугода).

Как рассказали в региональном СК, водитель, желая избежать привлечения к ответственности, через своего знакомого по телефону обратился к сотруднику ДПС с просьбой повлиять на коллегу. Тот согласился и не стал наказывать нарушителя никак.

В настоящее время сотрудник ДПС задержан, до 18 июля он будет находиться под домашним арестом. Но вину он отрицает.

В полиции отметили, что при подтверждении вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание.