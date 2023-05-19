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НовостиОбщество19 мая 2023 13:18

С начала года в Калининграде уничтожили около 5 тысяч срезанных цветов

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Пресс-служба Россельхознадзора по Калининградской области

Около 15 миллионов штук срезанных цветов поступило на территорию Калининградской области с начала года. Цветы в регион везли из таких стран как Бельгия, Германия, Замбия, Зимбабве, Испания, Италия, Кения, Нидерланды, и т.д.

Всякий раз партии проверялись на заразу.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Россельхознадзора, в 29 случаях лабораторно было подтверждено три вида карантинных объектов.

Вся зараженная цветочная продукция (около 5 тысяч штук) была уничтожена методом сжигания в присутствии специалистов Управления.