Горящую гостинцу в Калининграде тушат более 100 пожарных

. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

В Калининграде пожару в Большевистском переулке присвоен повышенный ранг сложности.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, к моменту прибытия первого подразделения площадь горения составляла уже около 300 квадратных метров.

«На месте работают более 100 сотрудников экстренных служб, задействовано 23 единицы техники»,- рассказали в МЧС.

Пострадавших нет.

Детей из расположенного рядом садика оперативно эвакуировали.

Очевидцы сообщают о том, что у гостиницы серьезно

выгорел фасад с первого по последнего этажа. На крыше было видно открытое горение и большое пламя. Едким дымом заволокло всю округу – ветром его относит в сторону вокзала.

В здании горит обшивка фасада, объявлен повышенный ранг пожара.