В Калининграде специалисты оценивают загрязнение воздуха в районе горящего отеля

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Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области
В Калининграде продолжаются работы служб экстренного реагирования на месте пожара. Напомним, горит отель в Большевистском переулке.
Там был организован контроль качества воздуха специалистами регионального Управления Роспотребнадзора.
«Замер организован в том числе на территории детского сада №40, расположенного в непосредственной близости от места пожара», - сообщили в Роспотребнадзоре.
Дети, отметим, из садика были эвакуированы.
Сотрудники проводят измерения с помощью газоанализатора и аспиратора. Выводы будут сделан позднее.