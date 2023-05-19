В Калининграде специалисты оценивают загрязнение воздуха в районе горящего отеля

. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

В Калининграде продолжаются работы служб экстренного реагирования на месте пожара. Напомним, горит отель в Большевистском переулке.

Там был организован контроль качества воздуха специалистами регионального Управления Роспотребнадзора.

«Замер организован в том числе на территории детского сада №40, расположенного в непосредственной близости от места пожара», - сообщили в Роспотребнадзоре.

Дети, отметим, из садика были эвакуированы.

Сотрудники проводят измерения с помощью газоанализатора и аспиратора. Выводы будут сделан позднее.