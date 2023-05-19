Житель Черняховска, ранивший ножом сотрудницу полиции, получил больше 2,5 лет колонии

Осудили жителя Черняховска, который порезал ножом сотрудницу полиции. Напомним, инцидент случился в январе. В одной из квартир в Черняховске мужчина угрожал сожительнице, на место прибыли полицейские.

Увидев сотрудников МВД, пьяный мужчина принялся метать в них ножи. Оперативники попытались обездвижить агрессора и выбить у него оружие из рук. Тот, тем не менее, умудрился ударить сотрудницу полиции ножом в плечо.

Как сообщает пресс-служба регионального следственного комитета, в суде мужчина примирился с бывшей супругой, так что уголовное преследование в отношении него в части угрозы убийством прекратили.

Приговором Черняховского городского суда ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбытием в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, мужчина заплатит сотруднице полиции компенсацию в 100 тыс. рублей.