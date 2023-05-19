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НовостиОбщество19 мая 2023 14:37

В Калининграде в муниципальном палаточном лагере отдохнут всего 60 детей

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининграде этим летом опробуют новшество – палаточный лагерь для детей. Как рассказал на оперативном совещании в администрации в пятницу, 19 мая, заместитель главы администрации города Алексей Силанов, это первый опыт.

По словам Алексея Силанова, лагерь расположится в районе Ладушкина.

- Это бывшая база молодежного центра «Электрон», которая потом периодически передавалась разным структурам. Сейчас мы ее закрепили за школой № 58, и там будет организован палаточный лагерь, - рассказал заместитель главы.

В палаточном лагере всего отдохнут летом 60 детей.