На трассе под Калининградом с погоней и стрельбой задержали «Мерседес» должника

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Настоящая детективная погоня случилась в Калининградской области на трассе Полесск - Калининград

Госавтоинспекторы задержали злостного должника на «Мерседесе». При проверке документов выяснилось, что на машину наложено ограничение, а у владельца – задолженность на сумму более 400 тысяч рублей.

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, водитель внезапно нажал на педаль газа и попытался скрыться. Включив спецсигналы, полицейские начали преследование.

Нарушитель гнал, выполняя опасные маневры, создавая угрозу жизни и здоровью других участников движения.

«Для остановки транспортного средства полицейские применили табельное оружие. После повреждения колес автомобиля водитель заблокировал двери изнутри и отказался выйти из машины. Разбив стекло водительской двери, полицейские задержали его», - отметили в полиции.

Операция прошла при участии сотрудников регионального УМВД, Федеральной службы судебных приставов и Федеральной налоговой службы.

В отношении нарушителя составлен протокол.

Собранные полицейскими материалы направлены в региональное управление СК России.