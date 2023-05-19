Алиханов поздравил «Балтику» с возвращением в Премьер-лигу

Губернатор Антон Алиханов поздравил калининградскую «Балтику», которая сегодня досрочно вышла в Российскую Премьер-лигу.

«25 лет Калининград ждал. «Балтика» вновь в РПЛ. Спасибо нашему тренеру Сергею Игнашевичу и всей команде. Вперед, балтийцы! Вперед за Калининград!», - написал глава региона в своем Телеграм-канале.

Напомним, сегодня преследующая «Балтику» владикавказская «Алания» сыграла вничью с тольяттинским «Акроном». Таким образом, «Алания» лишила себя даже математических шансов догнать калининградцев в турнирной таблице.