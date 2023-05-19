В Калининграде собирают средства для 10-летнего мальчика с аномалией строения черепа

Артем Горчаков. Фото: Фонд "Берег надежды"

Фонд «Берег надежды» объявил сбор средств для 10-летнего Артема Горчакова. У мальчика генетические заболевания, варусная деформация нижних конечностей, дисплазия тазобедренных суставов, из-за чего он вынужден носить ортопедические аппараты днем и туторы ночью.

Не так давно Артему установили новый диагноз - мальформация Киари 1. Это врожденная или приобретенная анатомическая аномалия строения черепа. Исправить аномалию может операция, но перед этим нужно пройти дополнительные обследования и получить консультации.

- Мы собираем средства на специальное обследование (полисомнографию), МРТ высокого разрешения, консультацию нейрохирурга в институте им. Вельтищева и проживание рядом с местом обследования. К сожалению, у мамы Артема нет финансовой возможности оплатить эту сумму. Поэтому мы будем признательны и благодарны за помощь мальчику и его семье, - рассказывают в фонде.

Необходимая сумма - 85 000 рублей. Сбор проводится здесь.