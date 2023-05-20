Антон Алиханов: Регион сохраняет добрососедские отношения с Литвой и Польшей

Антон Алиханов напомнил, что ограничение калининградского транзита является нарушением обязательств прибалтийских стран и правил Всемирной торговой организации. Фото: Александр Подгорчук

Губернатор Калининградской области принял участие в совещании по обеспечению национальной безопасности в регионах Северо-Западного федерального округа в Сыктывкаре.

В интервью ТАСС Антон Алиханов заявил о том, что регион сохраняет добрососедские отношения с Литвой и Польшей.

- Деловые связи, несмотря на все старания европейских стран, у нас сохраняются. На уровне народной дипломатии тоже очень все хорошо - у нас и смешанные семьи, и какие-то исторически сложившиеся связи бизнеса, малого в основном, среднего бизнеса. Поэтому нам не то, что не мешается ситуация, связанная с антироссийскими санкциями, но мы сумели сохранить хорошие отношения, и это низовая коммуникация позволяет даже извлекать дополнительные выгоды, - заявил глава региона.

Комментируя тему транзита, губернатор выразил уверенность в том, что «Прибалтика всегда будет процветать только в случае, если у нее хорошие отношения с Российской Федерацией»

- Все вопросы транспортного комплекса, его развития в этих странах жестко и навсегда завязаны на добрые отношения с нашей страной, - сказал глава области.

Антон Алиханов отметил, что «мы настаиваем на снятии всех ограничений на калининградский транзит», а также пояснил, что транзит грузов с основной территории России в Калининград никак не влияет на отношения ЕС и России, а его ограничение является нарушением обязательств прибалтийских стран и правил Всемирной торговой организации.