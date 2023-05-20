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НовостиОбщество20 мая 2023 7:41

Калининградцев приглашают на бесплатную проверку уровня сахара в крови

Экспресс-исследование пройдет в понедельник, 22 мая, на площади Победы
Вера Гринвич
Кровь на сахар рекомендуют сдавать натощак.

Кровь на сахар рекомендуют сдавать натощак.

Фото: Правительство Калининградской области

Министерство здравоохранения Калининградской области приглашает жителей региона проверить уровень сахара в крови.

- Желающие смогут бесплатно сдать кровь на анализ в павильоне здоровья Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики, а также получить консультацию специалистов - эндокринолога, диетолога и дерматолога, - рассказали в ведомстве.

Место проведения акции – Калининград, площадь Победы, четная сторона тротуара улицы Профессора Баранова.

Время – с 11 до 16 часов.

ВАЖНО! Кровь сдают натощак или минимум спустя несколько часов после последнего приема пищи. Если в день проведения анализа крови пациент уже принимал пищу, необходимо предупредить об этом специалиста.