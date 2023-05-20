В минздраве рассказали, в какое время в поликлиниках Калининграда нет очередей

По данным минздрава, видеокамера фиксирует обстановку на 2 этаже поликлиники на улице Летней в 11 часов 18 мая 2023 года. Фото: скриншот

Сотрудники министерства здравоохранения Калининградской области прокомментировали замечание одного из подписчиков на странице губернатора Антона Алиханова во "ВКонтакте" о долгом ожидании приема в поликлинике.

- На прием к терапевту не менее 4 часов ожидания в очереди. Какая медицина? Это целый квест надо пройти! – возмутился мужчина.

В минздраве заверили, что длительное ожидание – это скорее исключение.

- Ожидание приема терапевта в очереди может быть только у дежурного в кабинете неотложной помощи - без записи по живой очереди в день обращения. По программе госгарантий ожидание оказания неотложной помощи составляет не более двух часов, - прокомментировали представители ведомства.

Кроме этого, калининградцев заверили, что очереди в поликлиниках наблюдаются лишь в утренние часы по понедельникам.

- Сейчас в поликлиниках в эти кабинеты (неотложной помощи. - Ред.) очередей как таковых нет, в основном, только с утра и, как правило, по понедельникам после выходных: эпидсезон по респираторным заболеваниям завершен, после обеда и ближе к вечеру поликлиники полупустые. Об этом свидетельствуют кадры с камер видеонаблюдения в режиме реального времени - прием идет, в основном, только по записи, когда пациенты приходят каждый к назначенному времени, - рассказали в минздраве.