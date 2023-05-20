На выходных Калининградскую область ожидает "интенсивный солнечный прогрев"

В эти выходные погода будет только радовать! Фото: Александр Подгорчук

Авторы сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области» во «ВКонтакте» дают благоприятный прогноз погоды на эти выходные.

- В субботу и воскресенье регион окажется под влиянием антициклона с центром над Финляндией. В условиях малооблачной погоды в западной и центральной части области и интенсивного солнечного прогрева дневные температуры уверено приблизятся к 20 градусной отметке и выше. Осадков не ожидается. Ветер восточного направления, слабый 3-5 метров в секунду, - сообщается в группе.

Отмечается, что в Калининграде в субботу температура воздуха днем +19...+22 градуса, в ночь на воскресенье +11...+13 градусов. Атмосферное давление будет слабо понижаться. Геомагнитное поле спокойное - 2балла\9.

В воскресенье в Калининграде ожидается преимущественно ясная погода. Без осадков. Температура воздуха днем +20...+23 градуса, в ночь на понедельник +10...+12 градусов. Атмосферное давление продолжит слабо понижаться. Геомагнитное поле - 3балла\9.