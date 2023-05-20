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НовостиОбщество20 мая 2023 11:55

В Калининграде две башни получили официальное название

Теперь только так - башня "Дона" и башня "Врангель"
Вера Гринвич
Башня Врангель. И точка.

Башня Врангель. И точка.

Фото: prussia39.ru

Министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак в своем телеграм-канале сообщил, что поставлена точка в споре о названиях двух башен в центре города.

- Наконец-то пришел официальный документ, где определено, что башни называются: «Дона», а не «Дер-Дона» и «Врангель», а не «Врангеля», - поделился новостью министр.

Напомним, в башне «Дона» сегодня функционирует Музей янтаря, башня «Врангель» находится неподалеку - на пересечении улиц Пролетарской и Баранова.

Обе конструкции являются объектами культурного наследия Калининградской области федерального значения. Они были построены в середине 19 века.

В современных названиях башен сохраняются имена военных начальников, в честь которых изначально они и были названы - генерал Карл Фридрих Эмиль цу Дона-Шлобитен и генерал-фельдмаршал Фридрих Генрих Эрнст фон Врангель.